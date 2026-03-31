25 ilde narkotik operasyonu: 99 şüpheli tutuklandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
25 İlde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda;
-3 Milyon 59 Bin adet Uyuşturucu Hap ile
-325 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi.
-255 şüpheli yakalandı.
-99’u tutuklandı.
-35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine;
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca;
-960 narkotik ve asayiş ekibi,
-5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi.
İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.
Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.