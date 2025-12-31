×
Gündem Haberleri

25 ilde DEAŞ operasyonu: 125 terör şüphelisi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 11:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 125 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu bilgileri paylaştı:

25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık. 

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. 

Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!

