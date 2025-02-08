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25 günlük bebek sokağa bırakılmış halde bulundu

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#İzmit#Kocaeli#Bebek
25 günlük bebek sokağa bırakılmış halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 16:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa bırakılmış, yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'ta meydana geldi. Sokağa bırakılmış bebeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahede altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı

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#İzmit#Kocaeli#Bebek

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