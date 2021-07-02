MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri25 günlük bebek ölü bulundu
GeriGündem 25 günlük bebek ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

25 günlük bebek ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
25 günlük bebek ölü bulundu

Gaziantep'te annesinin emzirdikten sonra beşiğine yatırdığı 25 günlük Suriye uyruklu Hasan El Ammuri ölü bulundu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Gaziantep'te Beybahçe Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ammuri ailesinin 25 gün önce dünyaya gelen bebekleri Hasan, gece annesi Fatma El Ammuri tarafından emzirildi.

Emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak uyutan Fatma El Ammuri, sabah saatlerinde çocuğunun uyanmadığını fark etti. Kontrol ettiği çocuğunun nefes almadığını gören anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen ekiplerin kontrol ettiği bebeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunu kaybettiğini öğrenen acılı anne gözyaşlarına boğulurken, bebeğin cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi