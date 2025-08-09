×
Genç mühendisin feci ölümü: İş makinesinin kepçesinden üzerine düştü

#İş Kazası#Mermer Ocağı#Maden Kazası
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üzerine mermer blok düşen maden mühendisi Selman İlkel hayatını kaybetti. Selman İlkel'in maden ocağında 25 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Olay, Beyşehir’e bağlı Gökçimen Mahallesinde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenilen maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel’in üzerine iş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü.

3 TON AĞIRLIĞINDAKİ KÜTLENİN ALDINDA KALDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kütlenin altında kaldığı belirtilen İlkel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Selman İlkel’in cansız bedeni savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

