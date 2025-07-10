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25 farklı kanser türünde kullanılan 5 ilaç geri ödeme kapsamına alındı

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#Vedat Işıkhan#İlaç#KANSER
25 farklı kanser türünde kullanılan 5 ilaç geri ödeme kapsamına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 01:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Vedat Işıkhan#İlaç#KANSER

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