25 bin öğretmen böyle atanacak... Takvim belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında 10 bini Milli Eğitim Akademisi’ne alınmak üzere toplam 25 bin öğretmenin atanacağını açıklamıştı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 KPSS puanıyla atanacak 15 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adaylar arasından her branşta kontenjanların üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi ise 7 Mayıs’ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Atama sürecinde KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50’si esas alınarak nihai başarı sıralaması oluşturulacak ve atamalar bu puan üstünlüğüne göre yapılacak. Branş bazında kontenjan dağılımı ve başvuru kılavuzu ise 18 Nisan’da yayımlanacak.

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AKADEMİYE 10 BİN ATAMA

Diğer yandan Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak 10 bin öğretmen adayına dair süreç, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ardından netleşecek. Akademi sistemine dair detaylı takvim ve atama prosedürleri kamuoyuyla daha sonra paylaşılacak. MEB, atama sürecinin tüm aşamalarının yasal mevzuat çerçevesinde, şeffaf ve titiz bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

UZMANLAR NE DEDİ

Prof. Dr. Hayati Akyol (Gazi Üniversitesi): “İlk etapta 15 bin öğretmen doğrudan atanacak, kalan 10 bin aday ise Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak. Bu akademiden mezun olanlar ancak 2026-2027 döneminde öğretmenliğe başlayacak. Yani arada ciddi bir boşluk olacak. Bundan sonra atamaların çok sınırlı olması bekleniyor; kimse 40 bin atama gibi yüksek beklentilere girmemeli.”

Prof. Dr. Coşkun Bayrak (Anadolu Üniversitesi): “Milli Eğitim Akademisi’ne atanacaklar için belirli koşulların olacağı söylense de bu koşullar henüz açıklanmadı. Bence burada da yeni ve şeffaf kriterlere ihtiyacımız var. Akademiye kabulde; akademik başarı, beceri yeterlilikleri ve öğretmenlik deneyimi ile önceki görev geçmişi değerlendirilecek ölçütler arasında olabilir.”

Prof. Dr. Burhanettin Dönmez (Başkent Üniversitesi): “Açıklandığı gibi 25 bin atamanın 10 bini akademiye olacak. Ancak nasıl olacağı ile ilgili bir açıklama yok. Akıllarda birçok soru işareti var. Buradaki genel endişe aslında kadrolaşmadan geçiyor. ‘Böyle olacaktır’ demiyoruz ancak bu endişenin önüne geçilmesi gerekiyor.”