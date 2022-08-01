25 bin kişiyi dolandırdılar! Mağdurlara attıkları mesaj çılgına çevirdi

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Balıkesir'de iddiaya göre, kendisini Japonya merkezli bir firmanın temsilcisi olarak tanıtıp, güven sağlayan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen G.T., online Turgo Shared sistemini kurdu. Sistem üzerinden 174 dolardan başlayan fiyatlarla giriş yapan üyelere 20 gün içerisinde yatırdıkları ana parayı geri alma güvencesi sağlayıp, ardından da düzenli olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Balıkesir merkezli sistem kısa sürede Türkiye'de çok sayıda ile yayıldı ve sistem binlerce üyeye ulaştı. İlk olarak üyelere sistem üzerinden bisiklet almaları gerektiği, bu bisikletler başkaları tarafından kiralandıkça para kazanacakları belirtildi. Sisteme olan talep arttıkça kiralandığı söylenen bisikletlere değeri 800 bin TL'yi bulan lüks otomobiller de eklendi.

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ŞİKAYET SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Sistemin çöktüğünün duyulmasının ardından ise para yatıranlar, polise dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olmaya başladı. Başlatılan soruşturmada G.T. dün gözaltına alındı. Öte yandan, şu ana kadar sistemin Balıkesir merkezli 10 ilde etkin şekilde kullanıldığı tespit edildi. Sistem nedeniyle mağdur olduğunu belirten 50 kişinin polise şikayetçi olduğu, gözaltına alınan şüpheli sayısının da 12'ye ulaştığı öğrenildi.

MESAJI GÖRÜNCE OFİSİ BASTI, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI



Sisteminin kapanması sonrasında mağduriyet yaşayan ismini vermek istemeyen bir vatandaş paravan şirketin Balıkesir'deki ofisine baskın yaptı. Öfkeli vatandaş hızını alamayıp terk edilen ofiste camlar ve kapılar olmak üzere geride ne kaldıysa kırıp döktü. İş yeri sahibi ile konuşup anlaştığını, zararını karşılayacağını belirten öfkeli vatandaş, "Sabah ben kalktım, uyandığımda dalga geçer gibi 'Biz sizi dolandırdık, bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz' diye mesaj attılar.



