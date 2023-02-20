248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonucu enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam ediyor. Tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, genç kızın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek son gelişmeleri paylaştı. Rektör Ünüvar, Cebeci hastanesinde 30’un üzerinde depremzede var olduğunu bunların 13 tanesinin çocuk yoğun bakımda yattığını belirtti.

"BUGÜN DE SERVİSE ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Aleyna’nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünüvar, “Aleyna’nın durumu gayet iyi. Beslenmesi gayet normale geçti. Ameliyattan dolayı bir takibi var. Morali de yüksek, genel durumu da iyi. İnşallah bugün de servise çıkarmayı planlıyoruz. Kamuoyunun umut nişanesi oldu Aleyna. Genel durumu iyi. Şu anda taburcu olmasına ilişkin bir şey söylemiyorum. Doktor arkadaşlarımız genel takibini yapıyor. İlerleyen günlerde fizik ve tedavi süreci olacak. Aile fizik tedaviyi nerede yaptırmak isterse konuşacağız artık” dedi.

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Bir çocuğun 13 gündür idrar çıkarmadığını ve böbreklerinde tahribat olduğunu ifade eden Ünüvar, çocuğun bugün idrar çıkardığını durumlarının yakından takip ettikleri belirtti.