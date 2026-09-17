İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: 246 hesaba piyasa manipülasyonu engeli

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve linke erişim engeli getirildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca resen başlatılan soruşturma ile bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, 246 sosyal medya hesabının doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 246 sosyal medya hesabına ve linke, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişiminin engellenmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, kararın, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği kaydedildi.​​​​​​​

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, konuya ilişkin ayrıntıları şu şekilde aktardı:

Sıcak gelişmeler var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özellikle borsada yaşanan son gelişmeler üzerine bugün Hedef Portföy ve şirkete ait 130 yatırım fonunu alım satımını durdurarak tasfiye kararı almasının ardından sanal medya hesapları da hareketlendi. Özellikle sabah saatlerinden bu yana yatırımcıda korku ve paniğe neden olan çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına takıldı.

MANİPÜLATİF PAYLAŞIM YAPAN HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ

Dakikalar önce sıcak gelişme resmi kaynaklardan, başsavcılık kaynaklarından aktarıldı. O açıklamada şu ifade ediliyor; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen başlatılan soruşturmalar kapsamında bir takım sanal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda doğrudan ya da dolaylı olmak üzere Sermaye Piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amacı güden bir takım paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 adet sanal medya hesabı var. Bu hesaplar hakkında başsavcılığın talimatıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin de kararıyla erişme engellenmesi yönünde karar verildi ve kararın uygulanması için de Siber Güvenlik Başkanlığı'na bu yazı gönderildi. Kapsamda da piyasa manipülasyonlarına ilişkin Borsa İstanbul'da son dönemde, özellikle bugün itibarıyla yaşanan gelişmelere ilişkin korku ve panik yaratan 246 hesaba erişim engeli getirildi.