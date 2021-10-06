2429 Sayılı Kanun Nedir? 2429 Sayılı Kanun İçeriğinde Neler Yer Alır, Hangi Hakları Sağlar?

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2429 sayılı kanun ulusal bayramları ve genel olarak tatilleri kapsamaktadır. 2429 sayılı kanun toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Bu kanun içeriğinde bir tane de geçici madde yer almaktadır.

2429 Sayılı Kanun Nedir?

2429 sayılı kanun 1981 yılında kabul edilmiş olan bir kanundur. Bu kanun ulusal bayram ve genel tatiller hakkında oluşturulmuş olan ve kanun numarası da 2429 olan bir kanundur. 2429 sayılı kanun toplam 20 sayfadan oluşmaktadır.

2429 Sayılı Kanun İçeriğinde Neler Yer Alır?

2429 sayılı kanun içeriğinde ulusal bayramlar ve bu ulusal bayramlardan kaynaklı olan resmi tatillerin belirlenmiş olduğu günler yer almaktadır. Hem milli hem de dini bayramların kaç gün tatil olacağına dair bilgiler yer almaktadır.

2429 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

Resmi olarak sigortalı şekilde çalışan kamu ya da özel sektör fark etmeksizin özel milli ve dini bayramlarda kişilerin yapacağı tatil günleri haklarını sağlar.