240 yıla kadar hapsi istenen Hakan Ateş’in ifadesi iddianameye yansıdı: Arayıp niye sormadılar

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İddianamede Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan’ın, Ateş ve Aydoğdu’ya yönelik ifadelerinin yanı sıra Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun soruşturma aşamasında verdiği ifadeler de yer aldı.

Erzan, Ateş ve Aydoğdu’nun soruşturma aşamasında alınan ifadeleri şu şekilde:

‘OLAYLARDAN HABERLERİ VAR’

Seçil Erzan ifadesinde, “Her ikisi de beni tanırlar. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun yaşanan bütün olaylardan haberleri vardır. Bilmemelerinin imkânı yoktur çünkü mağdur olduğunu iddia eden şahısların çoğu ünlü ve bankanın genel müdürü, genel müdür yardımcısı ile aralarında yakın ilişkiler bulunmaktaydı” diye konuştu.

‘MAĞDURİYET BİLDİRMEDİLER’

Hakan Ateş ise iddianamedeki ifadesinde şunları söyledi: “7 Nisan 2023’te konudan haberdar olduktan sonra banka avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta bulunmuştur. Seçil Erzan, bizim 643 şube müdürümüzden biridir. Herhangi bir ilgim yoktur. İddiaları kabul etmiyorum. Çünkü doğrularla hiçbir şekilde bağdaşır bir yanı yoktur. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardır. Bu şekilde beni arayabilecek insanlar, bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan’a teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Hatta paraları geri ödenmemeye başladıktan sonra bile bu mağduriyetlerini beni arayarak bildirmemişlerdir, ta ki 7 Nisan’a kadar. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

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Mehmet Aydoğdu ise “Denizbank’ta 14 senedir Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesiyim. İyi bir Galatasaraylıyım. Denizbank da spor kulüplerine en çok kredi veren bankadır. Muhtemelen benim Galatasaraylı olmam kaynaklı ismim buralarda geçti. Konu hakkında herhangi bir bilgim ve ilgim yoktur” ifadelerini kullandı.