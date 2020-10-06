MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kovalamacayla yakalandı
GeriGündem 24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kovalamacayla yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kovalamacayla yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kovalamacayla yakalandı
Abone Olgoogle-news

KARAMAN’da 2017 yılında işlediği ’Çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli yağma’ suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan Ertuğrul Say (26), polisin düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2017 yılında işlediği ’Çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli yağma’ suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası ve 6 aydır hakkında yakalama kararı bulunan Ertuğrul Say’ın, Cedit Mahallesi’ndeki bir iş yerinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine saat 10.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini gören Say, koşarak kaçmaya başladı. Ara sokaklarda yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından Say, yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Say, emniyetteki işlemlerinin ardından M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle