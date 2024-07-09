24 yıl aradan sonra ‘Harika Çocuklar’ geliyor

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumunda, bakanlık bünyesindeki sanat birimleri ve sanat kurumları ile Türkiye Yüzyılı’nda yeniden harika çocukları keşfedip destekleyeceklerinin müjdesini vermişti. Bu kapsamda da 6660 sayılı ‘Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun’un yeniden işlevselliğe kavuşturulacağını vurgulamıştı.

OKULÖNCESİ KEŞFEDİLECEKLER

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, yasa taslağı çalışmasında son rötuşlar yapılıyor. Bakanlık bünyesindeki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı sanat kurumları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’yle etkin bir çalışma yürüttü. Bu doğrultu-da söz konusu kanun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki yetki ve görev karmaşasını sonlandıracak şekilde revize edildi. Yasa, devletin Anadolu’nun dört bir yanındaki çocukları keşfederek, kendilerine geliştirmelerinde destek sağlayacak şekilde yeniden hazırlandı.

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Yenilenen ‘Harika Çocuklar’ yasasında yapılan çalışmaları, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı Hürriyet’e anlattı. “Harika Çocuklar Yasası ile ilgili olarak belirli bir noktaya geldik” diyen Merallı, şöyle konuştu:

YAKIN TAKİBE ALINACAKLAR

“Sağlanacak desteklerin altını doldurmaya çalışıyoruz. Yurtdışında eğitim alacak olan üstün yeteneklilere ne şekilde bir destek vereceğiz? Yurtiçinde eğitim verilecek olan insanlara ne şekilde destek vereceğiz? Bu çocukların aileleriyle birlikte taşınması, ev kira yardımı yapılması gibi her adımın çerçevesini belirlemeye çalışıyoruz. Ailelerine kadar bütün detayları planlıyoruz. Onların dönem içindeki sınavların sonuçları, okula devamlılıkları, ailenin ilgisi gibi yurtdışındaki ve yurtiçindeki okul sürecindeki takiplerini yapacağız. İlkokuldan itibaren veya ilkokul öncesinden tespit edilen çocuklar varsa onları bu yasa kapsamında izleyeceğiz. Mesela ilkokul ile birlikte bizim Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale İlkokulu’nda yarı zamanlı eğitim vardır. Yarı zamanlı eğitimden sonra, ortaokulda tam zamanlı eğitime geçmeden yine bir sınavdan geçerler ama yetişmiş olmalı insanlar. Okulöncesi tespit edilen çocuklar, okul çağına kadar daha sistemli bir şekilde takip edilecek. Okuldan itibaren de devletin koruması ve takibinde inşallah yetişecekler.”

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Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı yasayı Hürriyet’e anlattı.

İDİL BİRET VE SUNA KAN İÇİN

- 1948 yılında 7 yaşındaki İdil Biret ve 12 yaşındaki Suna Kan’ın yurtdışına devlet bursu ile gönderilip yetiştirilmeleri için özel olarak çıkarılan 5245 Sayılı Yasa, 1956 yılında çıkarılan 6660 Sayılı Yasa ile daha da genişletilmişti. Kanun ile güzel sanatların her alanında özel yetenekli çocukların belirlenip devlet bursuyla yurtdışında eğitim görmeleri sağlanmıştı. Kamuoyunda ‘Harika Çocuklar’ yasası olarak bilinen yasaya göre, özel yetenekli çocukların ve anne babalarının tüm masrafları 16 yaşına kadar devlet tarafından karşılanmakta. Kanun halen yürürlükte olmasına rağmen 24 yılı aşkın süreden beri herhangi bir özel yetenekli çocuğa destek sağlanmadı.

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11 YILDA 11 ÇOCUK GÖNDERİLDİ

- Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 1957-1968 yılları arasında 11 çocuk yurtdışına yollandı: Verda Erman, Ateş Pars, Hasan Kaptan, Fuat Kent, Nevbahar Aksoy, Neveser Aksoy, İsmail Aşan, Tunç Ünver, Selman Ada, Gülsin Onay ve Hüseyin Sermet.

Hüseyin Sermet