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24 yaşındaki intörn doktorun kahreden ölümü... 8 ay önce vefat eden annesinin yanına defnedildi

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#İntörn Doktor#Kalp Krizi#Ölüm
24 yaşındaki intörn doktorun kahreden ölümü... 8 ay önce vefat eden annesinin yanına defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 11:07

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli intörn doktor Cem Tadal (24), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan intörn doktor Cem Tadal, 24 Temmuz'da ameliyattan çıktığı sırada asansörde fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç doktor, meslektaşlarının müdahalesiyle ameliyata alındı. Tadal, aynı gün hayatını kaybetti.

24 yaşındaki intörn doktorun kahreden ölümü... 8 ay önce vefat eden annesinin yanına defnedildi

ANNESİ 8 AY ÖNCE KAZADA ÖLMÜŞ

Yıl sonunda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na gireceği öğrenilen Cem Tadal, 8 ay önce kendisinin kullandığı motosikletle geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedildi. (DHA)

24 yaşındaki intörn doktorun kahreden ölümü... 8 ay önce vefat eden annesinin yanına defnedildi

24 yaşındaki intörn doktorun kahreden ölümü... 8 ay önce vefat eden annesinin yanına defnedildi

 

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#İntörn Doktor#Kalp Krizi#Ölüm

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