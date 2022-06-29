24 yaşındaki Dilan'dan acı haber: Evinde cansız bedeni bulundu

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz’den iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Dilan Eylem Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Eve giren yakınları Dilan Eylem Öz'ün hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.