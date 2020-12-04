Valilikten yapılan aramaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar kapsamında çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda, Hatay'dan Muş'un Varto ilçesine sahte deterjan getirildiği bilgisi üzerine, 2 Aralık'ta ilçedeki bir depoda arama yapıldı.



Aramada, 10'ar kilogramlık 2 bin 400 pakette 24 ton sahte deterjan ele geçirildi.



Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.