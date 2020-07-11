24 Temmuz’da ilk namaz

Ayasofya’nın iç görüntüsü ve Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesinin yer aldığı fon önünde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Danıştay, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya’nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya Camii’ne ücretli girişi de kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya’nın kapıları da yerli, yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır.

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya devam edecek. Hazırlıkları tamamlayarak, 24 Temmuz, cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızın yürüyebilmesi için ziyaret telaşı içerisine girmenin doğru olmayacağını hatırlatmak istiyorum. İçeride bazı eksiklikler var. 6 ay gibi süre içerisinde yapacağımız hazırlıklar var. Öyle hazırlıklar yapıyoruz ki, Müslim, gayrimüslim kim gelirse gelsin, yapılan dedikoduların olmadığını, tam aksine, ecdadımızdan devraldığımız mirası nasıl geleceğe taşıyacağımızın da en güzel örneğini vereceğiz.

SAYGIYA DAVET EDİYORUM

Herkesi ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan bu karara saygılı olmaya da davet ediyorum. Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılaşırız. Ancak Ayasofya’nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Türkiye’nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dini neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya’nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz.

567 YILLIK BİR HAK

Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Karar aynı zamanda Fatih’in ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır. Aynı zihniyet bugün de bırakın Ayasofya’nın hüznünü gidermeyi, İstanbul’un en gözde camisi Sultan Ahmet’i müzeye dönüştürmeyi teklif edebilmektedir. Esasen, tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Çünkü Ayasofya ne devletin ne de herhangi bir kurumun malı değil, vakıf mülküdür.

Türkiye diğer ülkelerin ibadet mekanlarıyla ilgili tasarruflara karışmıyorsa, biz de aynı anlayışı bekliyoruz. Üstelik bu 567 yıllık bir haktır. Bugün inanç odaklı bir tartışma yapılacaksa bunun konusu Ayasofya değil, dünyada tırmanan, İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır. Karar sadece iç hukukumuz ve tarihi haklarımızla ilgilidir. Kararın arkasında duran tüm siyasi partilere ve liderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.”

ERDOĞAN’IN AYASOFYA ŞİFRELERİ

◊ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20.53’te başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren Millete Sesleniş konuşmasında 3 önemli mesaj yer aldı.

FATİH’İN VAKFİYESİ: Erdoğan’ın konuşmasında Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya ile ilgili ifadelerinin de yer aldığı vakfiyesinden görüntüler fona yansıtıldı. Fetihten sonra Ayasofya’yı kendi mülküne katan ve bir vakıfla destekleyen Fatih, Ayasofya Camii’nin ve vakfının korunmasına ilişkin bir vakfiye yayınlamıştı. Vakfiyede, “Camilikten çıkarırlarsa en büyük haramı işlemiş ve günahları kazanmış olurlar” yazıyor.

O FOTOĞRAF: Konuşma sırasında arka fona bir de Ayasofya fotoğrafı konuldu. 2018’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü sanat/fotoğraf alanında kazanan İzzet Keribar’a ait Ayasofya fotoğrafı, 2010 yılında çekildi.

AYASOFYA BESTELİ MESAJ: Erdoğan’ın konuşmasının ardından ise ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun Ayasofya için hazırladığı özel bestenin çalınması dikkat çekti. Sanatçı bestesinde Türk ve batı müziği enstrümanlarını kullandı. Uğurlu’nun Ayasofya bestesi “Dünya Başkenti İstanbul” isimli albümünde de yer aldı. (◊ ANKARA)

CUMHURBAŞKANI’NIN İMZASIYLA DİYANET’E DEVREDİLDİ

Danıştayın’ın kararı sonrası, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya’nın yönetimi Diyanet’e bırakıldı. Cumhurbaşkanı da kararı “Hayırlı olsun” diyerek twitter üzerinden paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da twitter’da, “Bize düşen Ayasofya’nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, ve özveriyle çalışmaktır” dedi.

KARAR MECLİS’TE ALKIŞLARLA OKUNDU

◊ Meclis Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul’da Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararı kürsüden okudu. AK Parti, MHP ve İYİ Partililer kararı ayakta alkışladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvad Dervişoğlu, “Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz, hepimizin gençlik rüyasıydı” derken, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da “Aziz milletimize ve İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Ayasofya’nın ibadet etmek isteyen herkesin hakkıyla ibadet etmesi gereken bir yer olduğunu belirtti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, “Toplumu bütünleştiren bir amaca hizmet etmesini diliyorum” diye konuştu. (◊ Turan YILMAZ)

BAHÇELİ’DEN AYASOFYA AÇIKLAMASI: MHP ZİYADESİYLE MEMNUN

◊ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay’ın Ayasofya kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Danıştay muazzam bir karara imza atarak Ayasofya Camisi’ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya, Diyanet’e devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde mani hal ve engel kalmamıştır. MHP, Danıştay kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Ayasofya’nın ibadete açılması uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur. Ayasofya’nın kapıları hamdolsun açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir. İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek için kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur.” (◊ ANKARA)