24 saatte 4'ten büyük kuvvette 4 deprem... Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 6 Şubat depremi Türkiye'deki bütün fay zonlarını huzursuz etti

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Son 24 saatte Antalya, Bingöl, Malatya ve Diyarbakır'da 4'ten büyük deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında depremleri değerlendirdi.

İşte Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

"Biz bir deprem ülkesiyiz dolayısıyla günlük deprem aktivitesi içerisinde bunları değerlendirmek gerekiyor. Ama 6 Şubat depremlerinden sonra bu sayılarda artış var. Çok da çeşitlilik arz ediyor. Türkiye'nin belli yerine konsantre olmuyor değişik yerlerinden de deprem haberleri geliyor. Bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi 6 Şubat depremi o kadar şiddetli oldu ki Türkiye'deki bütün fay zonlarını huzursuz etti. Nitekim bu 4 tane depremde farklı yerlerde.

Malatya depreminden başlayacak olursak bir artçı deprem. Her ne kadar çok şiddetli hissedilmiş olsa da artçı bir deprem. Bingöl'ün olduğu yer biraz yine kritik. Kuzey Anadolu Fay'ıyla Doğu Anadolu Fay'ının birleştiği yerde. Buralarda deprem bölgeleri. Antalya Körfezi'nde bir tane deprem var bildiğim kadarıyla 4'ün üzerinde. Orası için bir şey söylemek son derece zor. Çünkü burada deprem tekrarlanma aralıkları çok uzun olabilir.

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Bildiğimiz deprem tarihimiz içerisinde Antalya Körfezi'nde ve çevresinde önemli bir yıkım ve büyük bir deprem yok. Ama zaman zaman 4'ü geçen depremler oluyor. O bölgede canlı fayların olduğu muhakkak ama büyük deprem oluşturup oluşturmayacağını bilmiyoruz.

"BU DEPREMİ DİĞERLERİNDEN AYRI TUTMALIYIZ"

Sonuncu olarak Diyarbakır'daki deprem artçı bir deprem değil, onun yeri farklı. Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı dediğimiz Arabistan'la, biz ona jeolojik anlamda Arap Plakası diyoruz, Anadolu Plakası arasındaki çarpışmanın izi, yaması üzerinde meydana gelen bir deprem. Bu deprem diğerlerinden farklı. Başka büyük depremler de var. 1975'te Lice'de bir deprem var 6.2 büyüklüğünde. 2 bin 380 kişi ölmüştü. Dolayısıyla bu depremi 3 depremden ayrı tutup, bu bölgenin de 6'nın üzerinde bir deprem oluşturabileceğini 7'ye varmıyor ama 6'nın üzerinde yıkıcı bir deprem oluşturabilecek bir bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Hemen akabinde büyük bir deprem olacak demiyoruz ama bu depremi diğerlerinden biraz daha ayrı tutmak gerektiğini söyleyebilirim."