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Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

24 saatte 44 ton toplandı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
24 saatte 44 ton toplandı

Marmara Denizi’nde önceki gün başlayan yüzey temizliği seferberliğinde, 31 tonu İstanbul’da toplam 44 ton müsilaj toplandı.

Temizlenen kıyı şeridi, rüzgarın lodosa dönmesiyle yine müsilajla doldu. Caddebostan sahilinde başlatılan seferberliğin ardından ekipler gece gündüz çalışmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına müsilaj toplama işini yapan Martı Deniz Temizliği Şirketi sadece Caddebostan’da 5 metreküp müsilaj topladı. Tek bir plastik depolama tankı 1 metreküp müsilaj alırken ağırlığı da yaklaşık 1 ton. Temizleme şirketi Caddebostan’da 5 ton, Marmara Ereğlisi’nde 8 ton, Tekirdağ’da 2 ton, Çanakkale’de de 3 ton olmak üzere toplam 18 ton müsilaj temizledi.

24 saatte 44 ton toplandı

Çanakkale

İSTANBUL’DA 31 TON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 8 deniz yüzeyi temizleme teknesi, 2 römorkör, 1 de dökü gemisiyle çalışmalara katıldı. Kıyıda da temizlik görevlileri kepçelerle çalıştı. Kıyıdaki ekipler 16 ton, İBB gemileri ise 10 ton müsilaj topladı. Böylece sadece İstanbul’da dün toplam 31, tüm Marmara’da da 44 ton müsilaj toplandı.

24 saatte 44 ton toplandı
İstanbul

LODOS MÜSİLAJI TAŞIDI

İstanbul’da dün etkili olan lodosun ardından açıktaki müsilaj yeniden koylara dolmaya başladı. Dün temizlenen Caddebostan sahilinde yeniden müsilaj oluştu. Ekipler temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24 saatte 44 ton toplandı
Bursa

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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