24 saatlik vaka sayısı 28 bin 351

YÜZDE 100’Ü AŞAN ARTIŞLAR OLDU

Kurban Bayramı sonrası Anadolu’da hızlı bir artış yaşadık. Konya, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Hakkari ve Ankara’da yüzde 100’ü aşan artışlarımız oldu. Bölgelere giderek illeri ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tuttuk. Tedbirler sayesinde kontrol altına alındığını gördük.

‘HASTA KAVRAMINDAN’ ELEŞTİRİ ALDIK

Temmuz’dan sonra veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Bu konuda birçok eleştiri ve ithamlara maruz kaldık. Hastanelerimizdeki yoğunlukla bizi zor duruma düşüren, hastaneye yatma durumunda kalan hastalardır. En önemlisi ise yoğun bakım servisleridir. Vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilen, izolasyonda tutulan vakaların hepsinden haberdar olmak istiyor. Test kapasitemizi önümüzdeki günlerde 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Test politikamızın revizyonu Bilim Kurulu’nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir. Bu politikanın tamamlayıcısı olarak semptom göstermeyen pozitif vakaları da tabloda vermeyi planlıyoruz. Bugünün vakası 28 bin 351.

DAHA AĞIR TEDBİRLER OLABİLİR

Kış aylarının gelmesiyle birlikte dünyada hızlı bir artış başladı. Dünyadaki bu artışa paralel olarak ülkemizde önce İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Geçen hafta bir dizi kısıtlayıcı kararlar uygulamaya kondu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar. Tedbirler yeterince etkili olmazsa daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır.

YOĞUN BAKIM ORANLARI

Doluluk oranları, İstanbul’da yüzde 69.5, servis doluluk oranı yüzde 61.7. Yani İstanbul’da yüzde 70’lerde ise de yoğun bakım doluluk oranının oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını biliyoruz. Ankara’da ise servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75.4. Ankara’da da yoğun bakım doluluk oranının arttığını görmüş oluyoruz. Burada yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu yüzde 25 yatağın sadece Covid hastaları için kullanılmayacağını bilelim. İzmir, yoğun bakım yüzde 76.6’ya kadar çıktı. İzmirde tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını da çizmek istiyorum.

50 MİLYON DOZLUK AŞI ANLAŞMASI

Erken dönemde vatandaşımızı aşıya eriştirmek noktasında çaba içindeyiz. Sinovak dediğimiz inaktif aşı ile ilgili sözleşme yapıldı. 50 milyon aşı için imza atıldı. Sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. Diğer aşı (Pfizer) için de Aralık’ta 1 milyon, devamında 25 milyona kadar aşının verilebileceği şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Bir aksilik olmazsa 11 Aralık günü aşılama başlanabilir. Yerli aşımız birden fazla olacak onu da nisan ayında kullanıma geçmiş olacağız.

168 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, semptom göstermeyen pozitif vakaların da artık günlük tabloda yer alacağını açıkladı. Bu kapsamda dünkü vaka sayısı 28 bin 351 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 840 oldu. 164 bin 547 test yapılırken, 6 bin 814 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 467 bin 730’a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı ise 4 bin 641 oldu. Dün 3 bin 911 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 385 bin 480’e ulaştı.

BAKAN KOCA: İLK YERLİ TETANOS AŞIMIZ HAZIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda bakanlığın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmaların ilk sonuçlarını verdiğini söyledi. Koca, “Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır. Erişkin tipi tetanos-difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkânlarla tamamlandı. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi tetanos-difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı. Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Hayırlı olsun” dedi.