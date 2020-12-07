24 saat Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, koronavirÃ¼sÃ¼n izini sÃ¼rÃ¼yorlar

TÃ¼rkiye'de ilk koronavirÃ¼s vakasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 11 Mart'tan bu yana mesai kavramÄ± gÃ¶zetmeksizin gÃ¶revlerini fedakarca sÃ¼rdÃ¼ren saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, hastalarÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in mÃ¼cadele ediyor. Manisa'da, pandemide Ã¶n cephede savaÅŸan filyasyon ekipleri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastalarÄ± ile temaslÄ±larÄ±n takibini saÄŸlamak ve virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in 24 saat gÃ¶rev yapÄ±yor.Â GerektiÄŸi durumlarda evlerinde izole edilen hastalarÄ± ve temaslÄ± vatandaÅŸlarÄ± ziyaret edip, ilaÃ§ veren ekipler, acil durumlarda hastalarÄ±n veya temaslÄ±larÄ±n hastaneye sevkini saÄŸlÄ±yor. Ekipler, ev ev dolaÅŸarak, gece gÃ¼ndÃ¼z koronavirÃ¼sÃ¼n izini sÃ¼rÃ¼yor.



'7/24 SAVAÅžIYORUZ'



Åžehzadeler ilÃ§esindeki filyasyon ekibinin baÅŸÄ±nda yer alan Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ uzman doktor MÃ¼jde Ä°lgÃ¼n, "GÃ¼n iÃ§erisinde Ã¶nÃ¼mÃ¼ze dÃ¼ÅŸen tÃ¼m pozitif vakalara, tÃ¼m hastalara, numune ihtiyacÄ± olan kiÅŸilerden numune almaya ve ilaÃ§larÄ±nÄ± kendilerine vermek iÃ§in evlerine giderek gerekli iÅŸlemleri yapÄ±yoruz. Fedakar bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.ÂKoronavirÃ¼s ile mart ayÄ±ndan beridir, sahada 7/24 savaÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.







'TEMASLILAR Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BEYANLARI DOÄžRU VERÄ°N'



KoronavirÃ¼se yakalanan kiÅŸilere, temaslÄ±lar ile ilgili doÄŸru beyan vermeleri konusunda Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Ä°lgÃ¼n, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Bizler saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± olarak gerÃ§ekten Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sizler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, kendi Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. GeleceÄŸimiz ve bÃ¼yÃ¼klerimiz iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bir kiÅŸiye bile zarar gelmesin istiyoruz. Bizim bu Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sizlerden istediÄŸimiz tek bir ÅŸey var. SavaÅŸmak iÃ§in 3 bÃ¼yÃ¼k silah var. Bunlardan biri maske, biri sosyal mesafe, bir diÄŸeri de hijyen. BunlarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ne dÃ¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde uyarsak, o zaman bize yardÄ±mcÄ± olmuÅŸ olursunuz. AyrÄ±ca etrafÄ±nÄ±zdan biri koronavirÃ¼s olursa, lÃ¼tfen temaslÄ±lar ile ilgili beyanlarÄ± doÄŸru verin. TemaslÄ± olmak, karantinada olmak kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸey deÄŸil. Aksine bir sosyal sorumluluktur. VatandaÅŸlardan doÄŸru beyan vermeleri doÄŸrultusunda destek bekliyoruz."



Filyasyon ekibinde gÃ¶revli saÄŸlÄ±k memuru Erdem Kutkan da hastalÄ±kla mÃ¼cadelede Ã¶nemli olan 3 kurala dikkat Ã§ekti. Kutkan, "Bizler, sizler iÃ§in burada sÃ¼rekli Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, sizler iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Sizden istediÄŸimiz, lÃ¼tfen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate alÄ±n. Maskenizi takÄ±n ve sosyal mesafenizi koruyun. Bunlar Ã¶nce sizin, aileniz ve bÃ¼tÃ¼n sevdikleriniz iÃ§in gerekli" dedi.