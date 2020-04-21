24 Nisan idari izin mi, tatil mi? İdari izin nedir?

24 Nisan’ın tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurmak kaydıyla, kamu çalışanları 24 Nisan 2020 Cuma günü'da izinli olacak." denildi. Peki idari izin nedir?

24 NİSAN İDARİ İZİN Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. "

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.