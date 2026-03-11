24 milyon TL’yi bir dakikada çaldılar: Kaçarken panik olup araçları ile birbirlerine çarptılar

Haberin Devamı

Otoparka uzun namlulu silahlarla gelerek güvenlik görevlilerini tehdit eden ve kaçmaya çalışırken araçlarıyla birbirlerine çarpan 8 hırsız, özel harekat destekli operasyonla yakalandı. Hırsızların adreslerinde satış için hazırlanmış yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 DAKİKADA 24 MİLYON ÇALDILAR

Olay, Yenibosna Mahallesi’ndeki Kuyumcukent AVM otoparkında 9 Mart günü saat 07.20 sıralarında meydana geldi. Kapalı otoparka peş peşe giren bir otomobil ve hafif ticari araç, Kapalıçarşı’daki bir işyerine sevk edilmek üzere içinde 24 milyon TL olan çuvalları hazırlayan güvenlik görevlilerinin yanında durdu.

Haberin Devamı

Sevkiyat alanında araçlardan hızla inen yüzü maskeli ve uzun namlulu 7 şüpheli, silahlarıyla tehdit ederek güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdi. Kapalıçarşı’ya nakil için çuvallara koyularak otoparkta bekletilen paralara yönelen hırsızlar, beyaz 6 çuval içindeki 24 milyon TL’yi 1 dakika içinde araçlara yükleyip olay yerinden kaçtı.

Çuvalları araçlarına koyan hırsızlar, otoparktan kaçmaya çalışırken panikleyip araçlarıyla birbirlerine de çarptılar. İhbar üzerine hırsızları yakalamak için otopark ve çevresindeki kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçış güzergahları kısa sürede belirlenen şüphelilerin saklandıkları adresi tespit etti. Özel harekat polislerinin desteğiyle hırsızlık çetesine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 120 fişek, 236 uyuşturucu hap ve 76 adet satışa hazır halde paketlenmiş esrar ele geçirildi. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.