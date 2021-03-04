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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

24 kişi yaşamını yitirmişti! Türkiye'nin yüreğini yakan faciada flaş gelişme!

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İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilgili daha önce 10 yıl hapis cezası verilen araç sahibi, yeniden yargılandığı davada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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  • Muğlada korkunç kaza
  • Muğlada korkunç kaza
  • Muğlada korkunç kaza
  • Muğlada korkunç kaza
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Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık midibüs sahibi Bülent Çetindağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen Çetindağ, kaza nedeniyle yıllardır hem kendisinin hem de ailesinin mağdur olduğunu iddia etti.

Marmariste feci kaza: 24 kişi hayatını kaybetti
Marmaris'te feci kaza: 24 kişi hayatını kaybetti

Aracının bütün bakımlarını yaptırdığını öne süren sanık, "Fren sistemleriyle ilgili hiçbir sorun yok. Mevzuata aykırı hiçbir işlem yapılmadı. Her yıl muayenesini yaptırdım. Suçsuzum ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanığın avukatı Mustafa Cihat Eken ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre, fren sistemini kim değiştirdiyse kazanın failinin o olduğunu savundu.

Faciadan iki saat önce...
Faciadan iki saat önce...

Aracı kullanan şoförün kazada ölmesi nedeniyle müvekkilinin sanık sandalyesinde olduğunu öne süren avukat, Çetindağ hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları ise sanığın suçlu olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 18 yıl 9 ay cezasına çarptırdı.

24 kişi yaşamını yitirmişti Türkiyenin yüreğini yakan faciada flaş gelişme

OLAY

İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek için yola çıkan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan midibüs, 13 Mayıs 2017'de Muğla'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nden indiği sırada şarampole yuvarlanmıştı.

Yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşen araçtaki 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

O anları anlattı: Son çığlığımız devriliyoruz oldu
O anları anlattı: Son çığlığımız 'devriliyoruz' oldu

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada midibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer 2 sanık beraat etmişti. Kararı bozan Yargıtay, fren sisteminde yapılan değişikliği bilen kişi olarak araç sahibi sanığın asli kusurlu olduğunu ve cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini belirtmiş, yeniden yargılama için dosyayı geri göndermişti.

O otobüsle ilgili şok iddia
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