24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bulgaristanda facia Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybıBulgaristan'da facia! Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybı#Yangın
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle arttırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle arttırıyor#Asgari Ücret
Zirve arapsaçı Trabzonspor kazanınca...Zirve arapsaçı! Trabzonspor kazanınca...#Trabzonspor
Son dakika... Bakan Bilgin duyurdu Asgari ücrette önemli gelişmeSon dakika... Bakan Bilgin duyurdu! Asgari ücrette önemli gelişme#Asgari Ücret
Müslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme TutuklandıMüslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! Tutuklandı#Müslüme
Çok sayıda kent alarmda Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacakÇok sayıda kent alarmda! Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yatırımcılar dikkat Altında ABD etkisi... Sert düşüş varYatırımcılar dikkat! Altında ABD etkisi... Sert düşüş var#Altın
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte rekorun yeni sahibiDünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte rekorun yeni sahibi#İngiltere
Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül müKılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?#Kılıçdaroğlu
Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağızErdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız#Kabine Toplantısı
Bu kez Jennifer Lopez, Hadiseyi taklit ettiBu kez Jennifer Lopez, Hadise'yi taklit etti#Hadise
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Yok böyle hediye Eşinin 50 yaşına özel...Yok böyle hediye! Eşinin 50 yaşına özel...#Kütüphane
PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilirPKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?#Engin Altay
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

#Öğretmenler Günü#24 Kasım Öğretmenler Günü#Öğretmenler Günü Tatil Mi
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olup olmadığı ile araştırılıyor. Bazı özel günlerin resmi tatil olarak bilinmesi dolayısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü de bu günler arasında yer alıp almadığı ile gündemde yer almaya başladı. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Tatil döneminden yeni çıkan öğrencilerin gündemini oluşturan konu, resmi tatiller mevzuatı ile netlik kazandı. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatiller mevzuatına göre tatil ilan edilen günler arasında yer almamaktadır.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. 

Haberin Devamı

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğretmenler Günü#24 Kasım Öğretmenler Günü#Öğretmenler Günü Tatil Mi

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay