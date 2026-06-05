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24 ilde yasadışı bahis gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 80 gözaltı! Mal varlıklarına el konuldu

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#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Gözaltı
24 ilde yasadışı bahis gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 80 gözaltı Mal varlıklarına el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 10:48

İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla ile arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

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İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı tespitlerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ve yasal ile yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği belirlendi.

Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi.

24 ilde yasadışı bahis gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 80 gözaltı Mal varlıklarına el konuldu

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Soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla ile arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

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#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Gözaltı

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