24 ilde uyuşturucu operasyonu: 122 tutuklama

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 1025 ekip ve 6 bin 440 personel katıldı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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202 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 122’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

24 İlde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 412 kg Uyuşturucu Madde ile 367 bin 431 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.



202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden;

-122’si tutuklandı.

-80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.… pic.twitter.com/MfFt1jK921 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 27, 2026

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