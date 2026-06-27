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24 ilde uyuşturucu operasyonu: 122 tutuklama

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#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Suçlar#Jandarma
24 ilde uyuşturucu operasyonu: 122 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 11:53

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını, 122’sinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 1025 ekip ve 6 bin 440 personel katıldı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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202 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 122’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Suçlar#Jandarma

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