24 ilde 'siber suç' operasyonu: 162 tutuklama

Haberin Devamı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde operasyonlar düzenlendi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı. 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 162'si tutuklandı, 125’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satış dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.