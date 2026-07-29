24 ilde narkotik operasyonları: 80 şüpheli tutuklandı

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24 İlde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine” yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 408 kg uyuşturucu madde ile 159 bin 788 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Operasyonlarda 138 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 80'i tutuklandı. 58'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 1.008 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 48 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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Yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları,

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları,

Uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.