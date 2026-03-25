24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin;

-DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları,

-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracıyla finansal destek sağladıkları ve

-Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine;

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde operasyonlar düzenlendi.

Haberin Devamı

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.