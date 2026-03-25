24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

#DEAŞ Operasyonu#Terörle Mücadele#İçişleri Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 13:06

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 24 ilde DEAŞ'a yönelik jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin;

-DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları,
-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracıyla finansal destek sağladıkları ve
-Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine;

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde operasyonlar düzenlendi.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

