24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin;
-DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları,
-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracıyla finansal destek sağladıkları ve
-Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine;
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde operasyonlar düzenlendi.
Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.