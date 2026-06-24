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24 Haziran hava durumu raporu yayımlandı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Doğu'da sağanak var

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
24 Haziran hava durumu raporu yayımlandı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Doğuda sağanak var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Haziran Çarşamba hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

24 Haziran hava durumu raporu yayımlandı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Doğuda sağanak var

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNN 1-3 DERECE ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

24 Haziran hava durumu raporu yayımlandı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Doğuda sağanak var


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İŞTE 24 HAZİRAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

24 Haziran hava durumu raporu yayımlandı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Doğuda sağanak var

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

 

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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