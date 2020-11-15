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AA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 19:13 | Son Güncelleme:

24 gündür aranıyordu! Cesedi bulundu

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24 gündür aranıyordu! Cesedi bulundu
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Düzce'de 24 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ağaçlık alanda bulundu.

Kara Hacımusa Mahallesi'nde bir erkeğe ait cesedin ağaçta asılı halde olduğunu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, cesedin, 23 Ekim'de Körpeşler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu bulunulan Muhammet Ali Ö'ye ait olduğunu belirledi.

Muhammet Ali Ö'nün cesedi, olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinin morguna kaldırıldı.

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