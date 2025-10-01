232 bin yavru caretta denize ulaştı ama sadece 500’ü yaşayacak

Haberin Devamı

Türkiye’nin Akdeniz kıyıları, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler kırmızı listesinde bulunan caretta carettaların yuvalama merkezi. Antalya’nın Serik ilçesindeki 65 kilometrelik Belek sahilleri ise batısında Kadriye, Kundu ve Lara, doğusunda Boğazkent, Denizkent ve Kızılot kumsallarıyla hem Türkiye’de hem tüm Akdeniz çanağındaki en büyük yuvalama alanı özelliğine sahip.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat ve gönüllüler, 1999 yılında başlatılan ‘Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında 27 yıldır her yıl mayıs-ekim ayları boyunca bu kumsallarda 04.00-11.00 saatleri arasında adım adım yürüyerek, yuva ve yavru çıkış kaydı yapıyor. EKAD ekipleri, bu yıl 5 bin 743 yuvadan denize ulaşan yavru sayısının 232 bin 500’e ulaştığını dile getirdi.

BİNDE 3’Ü BÜYÜYEBİLİYOR

Ancak çoğu ölecek. Canbolat, “İnsanlar bu rakamları duyunca ‘Vay be’ diyor ama 232 bin 500 yavrudan sadece 500 civarında deniz kaplumbağası erişkinliğe ulaşabilir. Yani 1000 yavrudan maksimum 2 ya da 3’ü erginliğe ulaşabiliyor. Çok fazla yavru denize gidiyor diye düşünmek doğru değil. Çünkü biz karasal ortamda ne olduğunu biliyoruz ama deniz ortamındaki çoğu bilgilere sahip değiliz. Yavruların başına denizde birçok şey gelebiliyor ve hayatlarını kaybedebiliyorlar. Yumurta halindeyken kayıplar var, yuvadan çıkıp denize ulaşamadan karada kayıplar var ve denize ulaşan yavrularda da kayıp çok yüksek oranda” dedi.

UZUNBACAKLAR GÖÇ YOLUNDA

Bursa’nın sulak alanlarında yaşayan uzunbacaklar, sonbaharın gelmesiyle kışlama alanlarına göç etmeye başladı. Uzun bacakları sayesinde sığ sularda rahatlıkla hareket edebilen tür, bu özelliğiyle beslenme sırasında büyük avantaj elde ediyor.

Su kıyıları, gölcükler ve bataklıklarda görülen uzunbacaklar pembe ayakları, kırmızı gözleri ve zarif duruşuyla dikkat çekiyor.