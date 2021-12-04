230 milyon kelime Türkçeye çevrildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Öğretmen yasası hakkında her şey Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyorÖğretmen yasası hakkında her şey! Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyor#Öğretmenlik Meslek Kanunu
12 kent alarmda Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar12 kent alarmda! Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'dan harika gol! Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...#Beşiktaş
İskenderin askerleri: DNA testi ortaya çıkardıİskender'in askerleri: DNA testi ortaya çıkardı#İzmir Selçuk
Şahap Kavcıoğlu TÜİKe iletişim dersi vermeye gitsinŞahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin#Kılıçdaroğlu
O bir fenomen Ünü, Türkiye sınırını aştıO bir fenomen! Ünü, Türkiye sınırını aştı#Midas
COVID-19 gribe mi dönüşüyorCOVID-19 gribe mi dönüşüyor#Omikron
Basketbolda dev güç birliği Tıpkı Süper Ligdeki gibi...Basketbolda dev güç birliği! Tıpkı Süper Lig'deki gibi...#Basketbol ING Süper Ligi
Merkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandıMerkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandı#Angela Merkel
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlıya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yokSinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok#Sinan Akçıl
Canlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladıCanlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı#Beste Atabey
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

230 milyon kelime Türkçeye çevrildi

#Türkçe#Google#Youtube
230 milyon kelime Türkçeye çevrildi

Meclis’te bilgi veren Google ve YouTube’un Türkiye temsilcileri, diziler sayesinde 15 yılda yaklaşık 230 milyon kelimenin Türkçeye çevrildiğini söyledi.

Haberin Devamı

Google Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikaları Müdürleri Erkan Kaptan, Zeynep Güven ve Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi Avukatı Gönenç Gürkaynak önceki gün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapıp, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Google temsilcilerinin konuşmaları Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

MUHTEŞEM YÜZYIL 12 DİLDE

Zeynep Güven: Google Arama, 150’nin üzerinde dilde ve 200’ü aşkın bölgede hizmet ediyor. YouTube faaliyete geçtiği 2005 yılından bu yana, 100’den fazla ülkede ve 80 ayrı dilde izlenebiliyor. Muhteşem Yüzyıl 12 ayrı dilde YouTube’dan gösteriliyor, sadece Arapça yayınlarındaki takipçi 2 milyon. Diriliş Ertuğrul’un, bu çok enteresan, Urduca versiyonu yine YouTube’dan 17 milyon takipçiyle yayınlanıyor. 200 ülkenin kanun ve yasalarına uyum Google için çok önemli. İnsanları zararlı içerikten korumak için günde 25 milyardan fazla içerik web sitesinde bloke ediliyor sayfa olarak. 2021’in ilk çeyreğinde 9,5 milyon video, bunların yüzde 95’i ilk bakışta makineler tarafından tespit edilerek kaldırıldı.

2 BİN 500 İÇERİK KALDIRILDI

Haberin Devamı

Avukat Gönenç Gürkaynak: YouTube’un ilk şeffaflık raporu 2021 yılı Haziran ayı sonunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunuldu. Bu beş aylık şeffaflık raporunda, Türkiye’den 2 bin 500’ü aşkın içeriğin kaldırılmış olduğu da görülebilecek. ‘Acaba Türkiye’ye tepeden mi bakıyor?’ sorusunu sordurtacak bir Google tavrı, Rekabet Kurumu nezdinde asla görülmedi.

SEYAHATNAME ÖRNEĞİ

Erkan Kaptan: Türkiye’de 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. Türkçemiz, dünya genelinde yüzlerce dil arasında önceliklendirdiğimiz dillerden. Neredeyse 170 kişilik bir ekip tarafından çevrilen çeşitli ürün ve hizmetlerimiz, dilimizi konuşan kullanıcılarla buluşuyor. Son 15 yılda Evliya Çelebi’nin 828 sayfalık Seyahatname’sinin 2 bin 140 cildine tekabül edecek kadar, yani yaklaşık 230 milyon kelimeyi Türkçe’ye çevirdik.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkçe#Google#Youtube

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları