230 milyon kelime Türkçeye çevrildi

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Google Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikaları Müdürleri Erkan Kaptan, Zeynep Güven ve Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi Avukatı Gönenç Gürkaynak önceki gün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapıp, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Google temsilcilerinin konuşmaları Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

MUHTEŞEM YÜZYIL 12 DİLDE

Zeynep Güven: Google Arama, 150’nin üzerinde dilde ve 200’ü aşkın bölgede hizmet ediyor. YouTube faaliyete geçtiği 2005 yılından bu yana, 100’den fazla ülkede ve 80 ayrı dilde izlenebiliyor. Muhteşem Yüzyıl 12 ayrı dilde YouTube’dan gösteriliyor, sadece Arapça yayınlarındaki takipçi 2 milyon. Diriliş Ertuğrul’un, bu çok enteresan, Urduca versiyonu yine YouTube’dan 17 milyon takipçiyle yayınlanıyor. 200 ülkenin kanun ve yasalarına uyum Google için çok önemli. İnsanları zararlı içerikten korumak için günde 25 milyardan fazla içerik web sitesinde bloke ediliyor sayfa olarak. 2021’in ilk çeyreğinde 9,5 milyon video, bunların yüzde 95’i ilk bakışta makineler tarafından tespit edilerek kaldırıldı.

2 BİN 500 İÇERİK KALDIRILDI

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Avukat Gönenç Gürkaynak: YouTube’un ilk şeffaflık raporu 2021 yılı Haziran ayı sonunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunuldu. Bu beş aylık şeffaflık raporunda, Türkiye’den 2 bin 500’ü aşkın içeriğin kaldırılmış olduğu da görülebilecek. ‘Acaba Türkiye’ye tepeden mi bakıyor?’ sorusunu sordurtacak bir Google tavrı, Rekabet Kurumu nezdinde asla görülmedi.

SEYAHATNAME ÖRNEĞİ

Erkan Kaptan: Türkiye’de 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. Türkçemiz, dünya genelinde yüzlerce dil arasında önceliklendirdiğimiz dillerden. Neredeyse 170 kişilik bir ekip tarafından çevrilen çeşitli ürün ve hizmetlerimiz, dilimizi konuşan kullanıcılarla buluşuyor. Son 15 yılda Evliya Çelebi’nin 828 sayfalık Seyahatname’sinin 2 bin 140 cildine tekabül edecek kadar, yani yaklaşık 230 milyon kelimeyi Türkçe’ye çevirdik.