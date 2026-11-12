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23 yıllık evlilikte kan aktı: Öğretmen kadın, astsubay eşini sırtından bıçakladı

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#Aile İçi Şiddet#Konya#Astsubay
23 yıllık evlilikte kan aktı: Öğretmen kadın, astsubay eşini sırtından bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 11:45

Konya Selçuklu'da ilkokul öğretmeni Gamze T., tartıştığı 23 yıllık astsubay eşi Alper T.'yi sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan askerin durumu ciddiyetini koruyor.

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Olay, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yıllık evli Gamze T. ile eşi Alper T. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gamze T., mutfaktan aldığı bıçakla Alper T.’yi sırtından bıçakladı.

23 yıllık evlilikte kan aktı: Öğretmen kadın, astsubay eşini sırtından bıçakladı

Kanlar içinde kalan Alper T. yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gamze T., eşini bıçakladığını söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Alper T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

23 yıllık evlilikte kan aktı: Öğretmen kadın, astsubay eşini sırtından bıçakladı

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Gözaltına alınan Gamze T. ifadesinde uzun zamandır kavgalarının sürdüğü, aralarında yine tartışma çıktığı ve mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Gamze T., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Aile İçi Şiddet#Konya#Astsubay

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