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Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı

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23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 'kasten adam öldürme' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem Sayın, polis ekiplerince yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürme' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem Sayın'ın ilçede olduğu bilgisini elde etti. Teknik ve fiziki takip ile Sayın'ın adresi belirlendi.

Geçen salı akşamı, çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, Adem Sayın, Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sokak'taki bir evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sayın, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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