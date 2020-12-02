23 yerinden bıçaklanmıştı! Katili 15 yıl sonra tutuklandı

Çalışma kapsamında polis, cinayetin faili olduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serkan Güvenç'in (36) olay anında yanında bir kişinin olduğunu belirledi.



Dosyada ifadeleri bulunan 3 kişinin, bölgedeki yabancı uyruklu şahıslardan bahsetmesi üzerine araştırmalarını bu yönde sürdüren ekipler, cinayetin işlendiği tarihte o bölgede tornacı olarak çalışan Irak uyruklu Muhammed Kemal Majid B'yi (38), Beyoğlu'nda gözaltına aldı.



Yapılan araştırmada, maktul Mualla Irmak'ın ağzının kapatıldığı banttaki parmak izinin Muhammed Kemal Majid B'ye ait olduğu tespit edildi.



Şüpheli B. ifadesinde, çağırması üzerine sanık Serkan Güvenç'le jinekolog kliniğine gittiğini, Güvenç'in maktulle odaya girdiğini, bağırma sesi duyduktan sonra kendisinin odaya geçtiğini anlattı.



Güvenç'in "Sen de birkaç kere bıçakla." demesi üzerine, ağzı bantlanmış ve bıçaklanmış olan maktulü kendisinin de iki, üç kere bıçakladığını belirten B, daha sonra Güvenç ile kliniği temizlediklerini ve dışarı çıktıklarını ifade etti.



"Ruhsatsız silah taşıma" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından da suç kaydı bulunan şüpheli B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.