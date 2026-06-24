×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

23 yaşındaki uzman çavuş, düğününe 2 gün kala hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ali Akçay#Trafik Kazası#Uzman Çavuş
23 yaşındaki uzman çavuş, düğününe 2 gün kala hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 13:44

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Akçay (23), hayatını kaybetti. Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yapan Akçay'ın, izinli olarak geldiği kentte 2 gün sonra düğünü olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçedeki Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli mevkisinde meydana geldi. Y.K. (51) yönetimindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Akçay'ın kullandığı 06 FVC 246 plakalı otomobil çarpıştı.

23 yaşındaki uzman çavuş, düğününe 2 gün kala hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.K. ile Akçay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

23 yaşındaki uzman çavuş, düğününe 2 gün kala hayatını kaybetti

Ali Akçay, kurtarılamadı. Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izinli olarak geldiği kentte 26 Haziran'da nişanlısı Özlem Avcı ile düğün yapacağı belirtilen Akçay'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberin Devamı

23 yaşındaki uzman çavuş, düğününe 2 gün kala hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Akçay#Trafik Kazası#Uzman Çavuş

BAKMADAN GEÇME!