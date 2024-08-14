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23 yaşındaki Sinem evinde ölü bulunmuştu! 'İntihar etti' dedi, çelişkili ifadeler sonrası tutuklandı

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#Sinem Çinğiloğlu#Eskişehir#Kadın Cinayeti
23 yaşındaki Sinem evinde ölü bulunmuştu İntihar etti dedi, çelişkili ifadeler sonrası tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 13:48

Eskişehir'de hakkında 'intihar ihbarı' yapılan Sinem Çinğiloğlu (23), evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası gözaltına alınan sevgilisi A.Ö. (27) tutuklandı.

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Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katında oturan Sinem Çinğiloğlu'nun pazartesi günü saat 07.00 sıralarında evinde intihar ettiğine ilişkin ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri harekete geçti.

23 yaşındaki Sinem evinde ölü bulunmuştu İntihar etti dedi, çelişkili ifadeler sonrası tutuklandı

Eve giden ekipler, Sinem Çinğiloğlu'nu yerde yatar halde ölü buldu. İhbarı yaptığı belirtilen sevgilisi A.Ö., Sinem Çinğiloğlu'nun kendisini asarak intihar ettiğini savundu. Çinğiloğlu'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

23 yaşındaki Sinem evinde ölü bulunmuştu İntihar etti dedi, çelişkili ifadeler sonrası tutuklandı

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ÇELİŞKİLİ İFADE

Sinem Çinğiloğlu'nun şüpheli görülen ölümü sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ö., sevgilisinin intihar ettiğine dair çelişkili ifadeler verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sinem Çinğiloğlu’nun cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Erzurum'a götürülürken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. 

 

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#Sinem Çinğiloğlu#Eskişehir#Kadın Cinayeti

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