23 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸretmen, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Kaza, kent merkezi KarÅŸÄ±yaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Åžeyma Candan'a (23) M.E.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 16 ASE 911 plakalÄ± minibÃ¼s Ã§arptÄ±. MinibÃ¼s Candan'a Ã§arptÄ±ktan sonra sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±kÄ±p bir iÅŸ yerinin duvarÄ±na Ã§arparak durabildi. KazanÄ±n ardÄ±ndan Ã§evredekilerin haber vermesi ile bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Yaralanan Candan olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak Candan yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lmayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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AÄ°LE ÃœYELERÄ° BÃœYÃœK ACI YAÅžADI

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden Candan'Ä±n mahallede bulunan Ã¶zel bir okulda gÃ¼zel sanatlar ve resim Ã¶ÄŸretmeni olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Candan'Ä±n kazadan sadece dakikalar Ã¶nce Ã§arÅŸÄ± merkezde arkadaÅŸlarÄ± ile Ã§ay toplantÄ±sÄ±nda bir araya geldiÄŸi ve ardÄ±ndan eve dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda dolmuÅŸtan inip yolda karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± esnada kazanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi.

GenÃ§ Ã¶ÄŸretmenin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki cenazesi sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Candan ardÄ±ndan SadÄ±kbey Mahallesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan aile kabristanlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

Cenaze tÃ¶reninde aile Ã¼yeleri bÃ¼yÃ¼k acÄ± yaÅŸarken, cenazeye katÄ±lanlar Candan'Ä±n ailesini teselli etmek iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±.

Ã–te yandan, kazanÄ±n ardÄ±ndan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.E.'nin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.