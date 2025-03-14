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23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#İstanbul#Ümraniye#Armağanevler
23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 16:16

Ümraniye'de bulunan bir sitede, 23 yaşındaki genç 28.katta oturduğu evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

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Olay, saat 11.30 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve sevgilisiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki genç, 28.katta oturduğu evin penceresinden aşığa düşerek hayatını kaybetti.

23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul#Ümraniye#Armağanevler

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