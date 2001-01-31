23 tetikçinin fotoğrafları dağıtıldı
DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin şehit edildiği suikastın üzerinden bir hafta geçti, ancak güvenlik güçleri tüm çabalarına karşın katillere ulaşamadı.
Emniyet Müdürlüğü suikasta karıştıkları belirlenen 23 Hizbullah tetikçisinin fotoğraflarını tüm emniyet birimlerine ulaştırdı. Aralarında şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın 15 Ocak günü bizzat açıkladığı 26 kişilik listede bulunanların da yer aldığı 23 terörist, Hizbullah'ın silahlı eylem grubunu oluşturuyor. Suikastla ilgili oldukları gerekesiyle fotoğrafları dağıtılan 23 Hizbullahçı şunlar: Haşim Alabalık, Nurullah Gülsever, Haydar Solmaz, Halil Düken, Burhan Kılıç, Beşir Çelik, Mehmet Çiçek, Murat Alıcı, Mansur Çetinkaya, M. Yasin Aydın, Naim Altındağ, M. Guli Kınay, Adem Ceylan, Mehmet Sait Fidancı, Murat Aktaş, Hasan Sarıağaç, Hüseyin Sarıağaç, Şahin Çeribaşı, Bedri Esmer, Ramazan Özdemir, Recep Dönük, İdris Şimşek.
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