23 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları: Büyük ikramiye 2 ile çıktı - MPİ 666. hafta Süper Loto sorgulama ekranı 2020
Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nce perşembe akşamı düzenlenen kuranın ardından ilan edildi. Tamamlanan çekiliş sonrası, 23 Temmuz 2020 Süper Loto canlı çekiliş sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar MPİ Süper Loto sorgulama sayfası aracılığı ile duyuruldu. Bu haftaki çekilişte, büyük ikramiye 2 ile çıktı. Süper Loto oyunu oynayanlar şimdi 666. hafta Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte, 23 Temmuz Süper Loto sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı...
Süper Loto sonuçları her hafta zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturuyor. 23 Temmuz Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkezinde düzenlenen çekilişle beraber, Süper Loto sonuçları kamuoyuna duyuruldu ve 6 şanslı rakamı tahmin edenler ikramiyeleri almaya hak kazandı. İşte, bu haftanın Süper Loto çekiliş sonuçları.
Milli Piyango İdaresi'nden (MPİ) yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye Ankara Çankaya ve İzmir Urla'ya çıktı. Büyük ikramiye tutarı 3.094.095,95 TL oldu.
23 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto oyununun 666. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te başladı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası kazandıran numaralar şunlar oldu;
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3.984.094,90 TL devretti.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle