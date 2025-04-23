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23 Nisan’ı Çocuk Bayramı yapan fotoğraf

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#23 Nisan’I Çocuk Bayramı#Nuriye İdil#ATATÜRK
23 Nisan’ı Çocuk Bayramı yapan fotoğraf
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 07:00

Atatürk, 23 Nisan 1922’de yaptığı Konya ziyaretinde küçük Nuriye’ye, ‘Arkadaşlarını seviyor musun’ diye sorar, ‘Evet Paşam’ cevabını alınca da ‘O halde her yıl dünyanın her yerinden çocukları davet edelim birlikte oynayın’ der. İşte bu diyalog, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilhamı olur...

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Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1922’de Konya’da Şems Okulu’nu ziyaret ediyor. Onu karşılayanlar arasında ise minik bir seveni dikkat çekiyor. Bu isim 11 yaşındaki Nuriye İdil’dir. Öğretmenleri minik Nuriye’ye Atatürk’e götürmesi için bir buket çiçek veriyor. Heyecanla Atatürk’ün yanına giden Nuriye, kendisine verilen görevi başarıyla gerçekleştirerek çiçekleri takdim ediyor.

‘ÇOK SEVİYORUM PAŞAM’

Küçük Nuriye’nin çiçek takdimine sevinen Atatürk, o anda sonsuza dek kutlanacak olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın işaretçisi o diyaloğu gerçekleştiriyor. Nuriye’yi kucağına alan Atatürk, önce ona “Kimin kızı olduğunu” soruyor. Sonra da “Aferin, ilk şapka giyen sen oldun” diyerek tebrik ediyor ve “Arkadaşlarını, çocukları, okulunu seviyor musun?” sorusunu yöneltiyor. Minik Nuriye ise “Çok seviyorum Paşam” cevabını veriyor. Bunun üzerine de Atatürk de “O halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edelim birlikte oynayın, kaynaşın” sözleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın işaretini veriyor. Atatürk, o anı ölümsüzleştirmek adına da minik Nuriye ile bir fotoğraf çektiriyor. Bu fotoğrafı ise yıllar sonra Konya’ya, Nuriye’ye hediye olarak gönderiyor.

23 Nisan’ı Çocuk Bayramı yapan fotoğraf


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‘TİR TİR TİTRİYORDUM’

İdil yıllar sonra anılarında bu anekdotu, “23 Nisan Çocuk Bayramı’nın oluşumunda benim Atatürk ile olan bu diyaloğumun da payı olmasının sevinç ve gururunu yaşıyorum. Fotoğraf çekilirken Atatürk’ün yanında olduğumdan çok heyecanlıydım, zangır zangır titriyordum. Atatürk öyle bir adamdı ki gözlerine bakamazdınız. Projektör gibi gözleriyle içinizi okuyan çok yakışıklı, çok güzel bir adamdı. Sesi gayet mülayimdi, otoriter asker sesi değil, tatlı bir sesi vardı” sözleriyle anlatıyordu. 2013 yılında İzmir’in Urla ilçesinde kaldığı yaşlı bakım merkezinde 102 yaşında hayatını kaybeden İdil, dönemin Malatya Milletvekili Hüseyin Sıtkı Gür’ün kızıydı.

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1979’DA ULUSLARARASI OLDU

Atatürk Ansiklopedisi’ne göre 4 yıl sonra Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan etti. Bu şekilde 23 Nisan; 1926 yılından itibaren Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlandı. UNICEF’in 1979 yılını Uluslararası Çocuk Yılı olarak ilan etmesiyle de o tarihten itibaren 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarının oldu.

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#23 Nisan’I Çocuk Bayramı#Nuriye İdil#ATATÜRK

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