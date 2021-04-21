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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

23 Nisan’da sürpriz olacak mı? Üç gün kapanma hazırlığı yok

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
23 Nisan’da sürpriz olacak mı? Üç gün kapanma hazırlığı yok

Koronavirüste vaka sayılarının 60 bini aşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nda “tam kapanmaya” dönük seçenekler tartışılmaya başlandı. Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor.

EK GENELGE ÇIKABİLİR

Cuma gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için Türkiye genelinde hafta sonunu da içine alan üç günlük sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği iddiası konuşuluyor. Kulislerde henüz böyle bir durumun olmadığı ancak Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın ek bir genelgesiyle bu yönde sürpriz bir kararın da alınabileceği ifade ediliyor.

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Sokağa çıkma yasağı kararı verilmesi durumunda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi evlerden kutlanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilecek Anıtkabir’deki törenler de sınırlı kişiyle, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacak. Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

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AVM’LER KAPANACAK MI?

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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