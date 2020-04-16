23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Haftaya sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu ile ilgili resmi açıklama araştırılıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde kısıtlama devam edecek. Haftaya sokağa çıkma yasağının olup olmadığı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

23 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.