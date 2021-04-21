23 Nisan'da ek ders kesilir mi veya ödenir mi sorusu binlerce öğretmenin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz kasım ayında yaptığı bir açıklamada "Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden daha yorucu ve zor. Öğretmenlerimiz bu süreçte çok daha fazla yoruluyor. Bu emeklerinin karşılığı olarak hepsinin ek ders ücreti verilecek” ifadesinde bulunmuştu. Bir süredir ek ders ücreti alan öğretmenler, 23 Nisan'da ek ders kesilecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Nisan'da ek ders kesilir mi ödenir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

23 NİSAN'DA EK DERS KESİLİR Mİ ÖDENİR Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmeliğinde; Yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Bu yönetmeliğe göre 23 Nisan'da ek derslerin kesilmemesi ve ödenmesi beklenmektedir.

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