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DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

23 Nisan'da dikkat çeken görüntü

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23 Nisan'da dikkat çeken görüntü
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Antalya'da bir temizlik işçisi, yol kenarında bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam etti.

Konyaaltı Belediyesi'nde çalışan bir temizlik işçisi, ilçede temizlik yaptığı sırada yol kenarında bulduğu Türk bayrağını temizlik yaparken kullandığı süpürgesine taktı.

Gün boyu bu şekilde temizlik yapan işçi, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşalttığı sırada bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşçi, çöpü boşalttıktan sonra bayrağı taktığı süpürgesiyle işine devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

 

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