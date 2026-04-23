23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Siyasilerden peş peşe 23 Nisan mesajları

Haberin Devamı

Siyasiler sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimizin kendi iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de aynı kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaktadır.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle kurulan, Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, hem demokrasimizin hem de geleceğimizin simgesidir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, milli iradeyi esas alan, demokratik kazanımlarımızı koruyan ve ülkemizi her alanda ileriye taşıyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Haberin Devamı

Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adım adım inşa ediyor, Terörsüz Türkiye süreci ile milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu Milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz ve sevgili yavrularımız, 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluş adımlarının atıldığı, milli egemenliğimizin ilan edildiği ve gelecek nesiller düşünülerek çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır. Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Fakat daha önemlisi, bugünden yarına geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin kurucu kadrolarını, istiklal uğruna can veren şehitlerimizi, fedakarlık gösteren gazilerimizi ve millet iradesine emek vermiş tüm milletvekillerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Egemenlik milletin, gelecek evlatlarımızındır. Gülüşleriyle, neşeleriyle, heyecanlarıyla dünyayı güzelleştiren, gözlerindeki parıltıyla yarınımızı aydınlatan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı; "23 Nisan 1920; millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık kararlılığımızın tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden bu yana milli egemenliğimizin ve demokrasimizin en güçlü teminatı olmuştur. Aziz milletimiz, en zor şartlarda dahi bu çatı altında kenetlenerek istiklaline sahip çıkmıştır.

Haberin Devamı

15 Temmuz Darbe Girişimi başta olmak üzere milli iradeye yönelen tüm tehditler karşısında dimdik duran Gazi Meclisimiz, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi, geleceğimize duyulan inancın en güçlü ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye’nin aydınlık yarınlarını, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıda ve yüreklerindeki büyük hayallerde görüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyor, Gazi Meclisimizin kuruluşunun 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyorum."

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu bayram en kıymetlilerimizin, evlatlarımızın bayramı. İyi bayramlar çocuklar. Gazi Meclisimizin 106’ncı kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ülkemizi dünden daha güçlü kılmak amacıyla attığımız her adım evlatlarımız için... Onlara daha aydınlık bir gelecek teslim etmek gayretiyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106. kuruluş yıl dönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "106 yıl önce Gazi Meclisimizin açılışıyla millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu sene de gururla yâd ediyoruz. Bugün; Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu büyük günü idrak ederken, kaybettiğimiz yavrularımızın hatıralarını yüreğimizde taşıyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu; "Millî iradenin tecelligâhı, istiklalimizin ve istikbalimizin en güçlü teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106’ncı kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan bu anlamlı günde; yarınlarımızın mimarı, umutlarımızın taşıyıcısı kıymetli evlatlarımızı sevgiyle kucaklıyor, her birine sağlık, huzur ve neşe dolu bir bayram diliyorum.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, millî egemenliğimiz uğruna fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilk Meclis'ten bu yana millî egemenliğin tesisi, tahkimi ve korunması adına emek veren tüm milletvekillerimizi, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek çocuklarımızın gözlerindeki umut ve sevinç, aziz milletimizin en büyük güvencesidir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman; "23 Nisan; milletimizin iradesini tarih sahnesine güçlü bir şekilde taşıdığı, çocuklarımızın neşesiyle anlam bulan özel bir gündür. Yarınlarımızın mimarı olan çocuklarımızın gözlerindeki ışık hiç sönmesin; umutla, özgüvenle ve sevinçle büyüsünler.

Bu kıymetli bayramı bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna fedakârlık gösteren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."